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    Evine hacze gelen memuru vurdu

    Malatya'da bir kişi evine haciz işlemleri için gelen icra memurunu silahla vurarak yaraladı. Şahıs silahıyla birlikte gözaltına alındı.
    • İHA
    • 08.07.2020 - 19:43
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    Evine hacze gelen memuru vurdu

    Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde, Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki evine haciz işlemleri için evine gelen avukat ve icra memurları ile tartışan M.V. önce darp etmeye çalıştığı icra memuru U.E.'ye silahla ateş açtı.

    Evine hacze gelen memuru vurdu #1

    SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

    Açılan ateş sonucunda bacağına iki ayrı noktada isabet alan U.E. yaralanırken, M.V. ekipler tarafında olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

    Yaralı memurun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

    Evine hacze gelen memuru vurdu #2

    Evine hacze gelen memuru vurdu #3

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