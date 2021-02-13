Evlat nöbeti 530'uncu gününde kısıtlamaya rağmen devam ediyor

Evlat nöbeti 530'uncu gününde kısıtlamaya rağmen devam ediyor

Çocukları PKK tarafından kandırılan aileler, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 530'uncu gününde de evlat nöbetine devam ediyor.

PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları evlat nöbeti, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile kaldıkları otelde 530’uncu günde de devam ediyor.

ASKERE GİDERKEN ESİR ALDILAR

Gaziantep’te oturan ve nöbet için Diyarbakır'a gelen Cennet Kabaklı, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için HDP il binası önüne oturma eylemlerine devam etmekte.





"ZALİMCE DAVRANDILAR"

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde eylemlerini sürdüren annelerden Cennet Kabaklı, “Oğlum, 6 yıldır esir tutuluyor. Oğlum için buradayım, ben evladımı almadan gitmeyeceğim. Soğuk demedim, kış demedim, korona virüs demedim buradayım. Bize yaptıkları zalimce. Oğluma orada zalimce davrandılar, bana da burada. Ben, HDP’den, PKK’dan evladımı istiyorum” dedi.