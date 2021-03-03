Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye sağlık ekipleri müdahale etti

Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye sağlık ekipleri müdahale etti

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 548’inci gününe girdi. Nöbete devam eden annelerden biri oğlu için ağladıktan sonra fenalaştı.

Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı binası önünde 210 aile tarafından sürdürülen oturma eylemi, 548’inci gününde de devam etti.

Çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP’den evlatlarını geri istedi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden oğlu Kerem Çakan ile Diyarbakır’a nöbete gelen Nadire Çakan da nöbet çadırında eyleme devam etti.

3 YAŞINDA KAÇIRDILAR

Çakan’ın oğlu Muhammet’in, 10 yıl önce 13 yaşındayken PKK tarafından kaçırıldığı öğrenildi.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sabah saatlerinde oğlu için çadırdaki yerini alan anne gözyaşı dökmeye başladı. Ağıtlar yakarken rahatsızlanan Çakan, baygınlık geçirdi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Anne Nadire Çakan’a sağlık ekipleri müdahale etti.

Ambulansa alınan Nadire Çakan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANNELER DESTEK OLDU

Evlat nöbetindeki diğer anneler de rahatsızlanan Çakan’a destek oldu. Aileler, Çakan'ın rahatsızlık geçirmesinden derin üzüntü duydu.