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    Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye sağlık ekipleri müdahale etti

    Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 548’inci gününe girdi. Nöbete devam eden annelerden biri oğlu için ağladıktan sonra fenalaştı.
    • DHA
    • 03.03.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 13:03
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    Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye sağlık ekipleri müdahale etti

    Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı binası önünde 210 aile tarafından sürdürülen oturma eylemi, 548’inci gününde de devam etti.

    Çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP’den evlatlarını geri istedi.

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden oğlu Kerem Çakan ile Diyarbakır’a nöbete gelen Nadire Çakan da nöbet çadırında eyleme devam etti.

    3 YAŞINDA KAÇIRDILAR

    Çakan’ın oğlu Muhammet’in, 10 yıl önce 13 yaşındayken PKK tarafından kaçırıldığı öğrenildi.

    Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye sağlık ekipleri müdahale etti #1

    BAYGINLIK GEÇİRDİ

    Sabah saatlerinde oğlu için çadırdaki yerini alan anne gözyaşı dökmeye başladı. Ağıtlar yakarken rahatsızlanan Çakan, baygınlık geçirdi.

    EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

    Anne Nadire Çakan’a sağlık ekipleri müdahale etti.

    Ambulansa alınan Nadire Çakan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye sağlık ekipleri müdahale etti #2

    ANNELER DESTEK OLDU

    Evlat nöbetindeki diğer anneler de rahatsızlanan Çakan’a destek oldu. Aileler, Çakan'ın rahatsızlık geçirmesinden derin üzüntü duydu.

    Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye sağlık ekipleri müdahale etti #3

    Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye sağlık ekipleri müdahale etti #4

    Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye sağlık ekipleri müdahale etti #5

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