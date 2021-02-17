Evlat nöbetindeki aileler, şehitler için mevlit okuttu

Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde 534 gündür evlat nöbetinde olan aileler, Gara’da PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaş için Mevlid-i Şerif okuttu.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ailelerin evlat nöbeti 534’üncü gününe girdi.

Aileler, geçtiğimiz günlerde Gara bölgesinde bir mağarada PKK’lılar tarafından şehit edilen 13 vatandaş için Mevlid-i Şerif okuttu.

2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl’ün babası Şevket Bingöl, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dilediğini söyledi.

"BİZİM ÇOCUKLARIMIZI GÖTÜREN HDP, KATLEDEN PKK’DIR"

Baba Bingöl, “Bunlar bizim çocuklarımızdır, tek onların çocukları değildir. Bunlar bütün Türkiye’nin çocuklarıdır. Türkiye’nin şehitleridir. Çocuklarımızı toprağa verdik. Şimdi de onlar için mevlit okutacağız. Allah kabul etsin. Allah, PKK’yı beter etsin. O çocuklara nasıl öyle kıydılarsa Allah onların çoluk çocuklarına da kıysın. Allah’tan tek dileğimiz budur. PKK’ya karşı yılmayacağız. Allah’ın izniyle sonuna kadar burada direneceğiz. İster ölü, ister diri çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. Bunu böyle bilsinler. Bizim çocuklarımızı götüren HDP, katleden PKK’dır. Bu katliam bizi yıldırmayacak.” dedi.