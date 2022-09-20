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    Evlat nöbetindeki anne: Bu hasret bitsin artık

    45 yaşındaki oğlu için evlat nöbetine katılan anne, " Evlenmiş olsaydın dede olacaktın oğlum. Sen bana meyve vermedin. Senin yolunu gözlüyorum. Devletimize sığın yavrum" dedi.
    • 20.09.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 14:08
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    Evlat nöbetindeki anne: Bu hasret bitsin artık

    Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 114'üncü güne ulaştı.

    Eylemlerini ilk günkü kararlılıkla sürdüren aileler, evlatlarının yolunu gözlemekten bir an olsun vazgeçmiyor.

    3 Eylül 2019 yılında, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla bir araya gelen anneler birbirlerine adeta güç oluyor.

    Oğlu için eyleme katıldı

    HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine İstanbul’dan oğlu Serdar Yüceyurt için katılan anne Hatun Yüceyurt, oğlunun dağa kaçırıldığında 14 yaşında olduğunu söyledi.

    Evlat nöbetindeki anne: Bu hasret bitsin artık #1

    "Oğlumu morg ve mezarlıklarda aradım"

    Dağa kaçırıldığında daha yüzüne tıraş makinesinin değmediğini aktaran anne Yüceyurt,29 senedir oğlumu arıyorum. Oğlumu morg ve mezarlıklarda aradım. Kardeşleri devlet işine başvuru yaptığında güvenlik soruşturmasından geçemedi. Burada olduğunu öğrendik. O günden sonra ben de Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katıldım. 38 aile çocuğuna kavuştu. 39’uncu aile sen ol. PKK terör örgütünün elindeysen çık gel oğlum, orada yapamazsın sen. Yanında kim varsa onları da alıp gelin devletimize teslim olun” dedi.

    Evlat nöbetindeki anne: Bu hasret bitsin artık VİDEO

    Evlat nöbetindeki anne: Bu hasret bitsin artık #2

    "Her kapı çaldığında senin geldiğini sanıyorum"

    İHA'nın aktarımına göre; 3 gün sonra oğlunun 45 yaşına gireceğini söyleyen Yüceyurt, “Artık küçük değilsin oğlum, bu ayın 23’ünde 45’ine gireceksin. Senin yaşındakilerinin torunları oldu. Evlenmiş olsaydın dede olacaktın oğlum. Sen bana meyve vermedin oğlum. Senin yolunu gözlüyorum. Devletimize sığın yavrum. Herhangi bir ceza almadan evine gideceksin. Artık her kapı çaldığında senin geldiğini sanıyorum. Oğlum bu hasret bitsin artık” ifadelerinde bulundu.

    Evlat nöbetindeki anne: Bu hasret bitsin artık #3

    Evlat nöbetindeki anne: Bu hasret bitsin artık #4

    Evlat nöbetindeki anne: Bu hasret bitsin artık #5


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