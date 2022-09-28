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    Evlat nöbetindeki anne: Anneler olarak söke söke alacağız

    2017 yılından itibaren haber alamadığı oğlu için eyleme katılan gözü yaşlı anne, "Verin bizim evlatlarımızı, almadan gitmeyeceğiz. Anneler olarak söke söke alacağız" dedi.
    • 28.09.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 11:23
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    Evlat nöbetindeki anne: Anneler olarak söke söke alacağız

    Diyarbakır'da oğlu dağa kaçırılan annenin HDP il binası önünde başlattığı 4 günlük eylem, birçok anneye umut oldu.

    Evlatlarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, 3 Eylül 2019'da 'evlat nöbeti' başlattı.

    Evlat nöbeti bin 122'nci gününde

    Farklı kentlerden gelen aileler, eylemlerini bin 122 gündür kararlılıkla sürdürüyor.

    İHA'nın aktarımına göre; oğlu için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, çocuğunu alana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

    Evlat nöbetindeki anne: Anneler olarak söke söke alacağız VİDEO

    Evlat nöbetindeki anne: Anneler olarak söke söke alacağız #1

    "Anneler olarak söke söke alacağız"

    2017 yılının Mayıs ayında oğlu Bayram'ı işe gönderdiğini ve o günden beri kendisini aradığını belirten Ayten Elhaman, ''4 yıldır HDP il binasının önündeyiz. Biz evlatlarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. PKK ve HDP’den evlatlarımızı alacağız. Neden bizim evlatlarımızı götürüyorlar? HDP milletvekillerine sesleniyorum, sizin çocuklarınız Avrupa’da okurken bizim çocuklarımızı neden dağda kurda kuşa yem ediyorsunuz. Verin bizim evlatlarımızı, almadan gitmeyeceğiz. Anneler olarak söke söke alacağız.

    Tüm evlatlarımıza söylüyorum gelin, kaçın, o zalimlere uşaklık etmeyin. Ben ve baban seni özlemle bekliyoruz. Her telefon çaldığında evladımdır diye bakıyorum, gel oğlum kaçıp gel; güçlü devletimiz var. Hiçbir gün ceza almayacaksın. Bu neyin savaşıdır artık bitsin, onlara uşaklık etme.” dedi.

    Evlat nöbetindeki anne: Anneler olarak söke söke alacağız #2

    Evlat nöbetindeki anne: Anneler olarak söke söke alacağız #3

    Evlat nöbetindeki anne: Anneler olarak söke söke alacağız #4


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