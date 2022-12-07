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    Eyüpsultan’da iş makinesi park halindeki cipin üzerine devrildi

    Eyüpsultan’da inşaat alanına getirilen TIR’ın üzerindeki iş makinesi park halindeki cipin üzerine devrildi. Araçta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken cip kullanılamaz hale geldi.
    • 07.12.2022 - 02:35
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    Eyüpsultan’da iş makinesi park halindeki cipin üzerine devrildi

    İstanbul Eyüpsultan'da saat 21.30 sıralarında İslambey Mahallesi Bülbüldere Caddesi üzerinde, tırın üzerinde inşaat alanına getirilen iş makinesi, tırdan indirilirken iş makinesinin bağlantı demiri, henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki 34 BZU 426 plakalı cipin üzerine devrildi.

    Demiri aracın üzerinden kaldırma mücadelesi verildi

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken aracın üzerinden bağlantı demirini kaldırmak için olay yerine vinç çağırıldı.

    Eyüpsultan’da iş makinesi park halindeki cipin üzerine devrildi #1

    Cip kullanılamaz hale geldi

    İHA'nın haberine göre, yaşanan kazada cipin park halinde olması ve içinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İş makinesinin bağlantı demiri, vinç yardımıyla cipin üzerinden kaldırılırken cip kullanılamaz hale geldi.

    Eyüpsultan’da iş makinesi park halindeki cipin üzerine devrildi #2

    Eyüpsultan’da iş makinesi park halindeki cipin üzerine devrildi #3

    Eyüpsultan’da iş makinesi park halindeki cipin üzerine devrildi #4


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