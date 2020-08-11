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- Eyüpsultan'da mezarlıkta define ararken yakalandılar
Eyüpsultan'da mezarlıkta define ararken yakalandılar
- DHA
- 11.08.2020 - 11:05
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan Ayvansaray Mezarlığı'na gelen 3 kişi, define aramak amacıyla eski mezar taşları bulunan alanı kazmaya başladı.
Durumu fark eden bir vatandaş ise polise ihbarda bulundu.
SAKLANAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şüpheliler, mezar taşlarının arkasına saklandı. Mezarlığa giren polis, bir mezarın kazıldığını görünce çevrede araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonucu 3 kişi, mezar taşlarının arkasında yakalandı.
Kelepçelenerek gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Eyüpsultan'da mezarlıkta define ararken yakalandılar
'DUA EDİYORDUK' DEDİLER
Şüpheliler, mezarlıkta dua ettiklerini söyleyerek kendilerini savundu. Yapılan incelemede mezar kazmada kullanılan kazma ve kürek ele geçirilirken, mezarlığın ise yaklaşık 60 santimetre kadar kazıldığı belirlendi.