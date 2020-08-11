Dolar
7.2463
-1.2456%
Euro
8.5397
-0.8821%
Altın
1995.6
-1.5767%
Borsa
1097.82
2.0734%
G. Altın
465.208
-2.7674%
Bitcoin
85209.02
-2.1707%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Eyüpsultan'da mezarlıkta define ararken yakalandılar

    Define aramak amacıyla eski bir mezarı yaklaşık 60 santimetre kazan 3 şahıs, mezarlıkta dua ettiklerini söyleyerek kendilerini savundu.
    • DHA
    • 11.08.2020 - 11:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Eyüpsultan'da mezarlıkta define ararken yakalandılar

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan Ayvansaray Mezarlığı'na gelen 3 kişi, define aramak amacıyla eski mezar taşları bulunan alanı kazmaya başladı.

    Durumu fark eden bir vatandaş ise polise ihbarda bulundu.

    SAKLANAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şüpheliler, mezar taşlarının arkasına saklandı. Mezarlığa giren polis, bir mezarın kazıldığını görünce çevrede araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonucu 3 kişi, mezar taşlarının arkasında yakalandı.

    Kelepçelenerek gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Eyüpsultan'da mezarlıkta define ararken yakalandılar

    'DUA EDİYORDUK' DEDİLER

    Şüpheliler, mezarlıkta dua ettiklerini söyleyerek kendilerini savundu. Yapılan incelemede mezar kazmada kullanılan kazma ve kürek ele geçirilirken, mezarlığın ise yaklaşık 60 santimetre kadar kazıldığı belirlendi.

    Eyüpsultan da mezarlıkta define ararken yakalandılar #1

    Eyüpsultan da mezarlıkta define ararken yakalandılar #2

    Eyüpsultan da mezarlıkta define ararken yakalandılar #3

    Eyüpsultan da mezarlıkta define ararken yakalandılar #4

    Eyüpsultan da mezarlıkta define ararken yakalandılar #5

    Eyüpsultan da mezarlıkta define ararken yakalandılar #6

    Görüş Bildir