Define aramak amacıyla eski bir mezarı yaklaşık 60 santimetre kazan 3 şahıs, mezarlıkta dua ettiklerini söyleyerek kendilerini savundu.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan Ayvansaray Mezarlığı'na gelen 3 kişi, define aramak amacıyla eski mezar taşları bulunan alanı kazmaya başladı.

Durumu fark eden bir vatandaş ise polise ihbarda bulundu.

SAKLANAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şüpheliler, mezar taşlarının arkasına saklandı. Mezarlığa giren polis, bir mezarın kazıldığını görünce çevrede araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonucu 3 kişi, mezar taşlarının arkasında yakalandı.

Kelepçelenerek gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Eyüpsultan'da mezarlıkta define ararken yakalandılar

'DUA EDİYORDUK' DEDİLER

Şüpheliler, mezarlıkta dua ettiklerini söyleyerek kendilerini savundu. Yapılan incelemede mezar kazmada kullanılan kazma ve kürek ele geçirilirken, mezarlığın ise yaklaşık 60 santimetre kadar kazıldığı belirlendi.