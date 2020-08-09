Eyüpsultan'da üst geçit çöktü

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İstanbul Eyüp'te üst geçidin çökmesi nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti yola kapandı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, sabah saatlerinde üst geçit çöktü.

YOL, TRAFİĞE KAPATILDI

Bu sırada yoldan geçen otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis ekipleri çökmenin olduğu yolu şerit çekerek kapattı. Çökme nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oldu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.