Eyyam-ı bahur sıcakları İstanbul'u bugün kavuracak Yurtta etkili olan Eyyam-ı bahur sıcaklıkları bugün İstanbul'da en üst seviyeye ulaşacak. Termometrelerin 39 dereceyi göstermesi bekleniyor.

AA

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Yaz mevsiminin en sıcak günleri etkisini gösteriyor.



Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye gelen Eyyam-ı bahur sıcaklıkları, bugünden itibaren İstanbul'da pik seviyeye ulaşacak.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceğini aktardı.

"İstanbul'da sıcaklık bugün 39 dereceye kadar çıkacak"

Yurdun batı kesiminde görülmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul'da da etkili olacağını dile getiren Tek şunları söyledi:

"İstanbul'da Eyyam-ı bahur sıcakları bugün 'pik' noktaya ulaşacak. İstanbul'da sıcaklık bugün 39 dereceye kadar çıkacak. Düne göre, yaklaşık 8 derecelik bir sıcaklık artışı olmasını bekliyoruz. Hafta sonuna doğru sıcaklık kademeli olarak azalmaya başlıyor. Hafta sonu sıcaklık 35 derece civarında olacak. Toplamda 4 gün İstanbul'da sıcak hava dalgasının etkili olmasını bekliyoruz"

"Temmuz ayındaki sıcak hava dalgası beklenmiyor"

Geçen ayın sonuna doğru yaşanılan sıcak hava dalgasının bu sefer olmayacağına vurgu yapan Tek, bu sıcak hava dalgasının 4-5 derece daha düşük olacağını belirtti.

Tek, yaşanılan sıcaklık sonrası İstanbul'da yağmur beklenmediğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü sıcaklıklar geçen sefer olduğu gibi hemen azalmıyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'nda İstanbul'da en yüksek sıcaklığı 41,3 derece olarak kayıt altına almıştık. Hemen ertesi gün sıcaklık 12 derece birden düşmüştü. Bu durum yağışa neden olmuştu. Ancak bu sefer böyle bir durum yok"

Vatandaşlara sıcaklık uyarısı

Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Tek, şunları dile getirdi: