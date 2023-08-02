Eyyam-ı bahur sıcaklıkları bugün başlıyor Yurdu bugünden itibaren etkisi altına alması beklenen Eyyam-ı bahur sıcaklıkları, perşembe günü en üst seviyeye ulaşacak.

AA

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Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye gelen Eyyam-ı bahur sıcaklıkları bugünden itibaren yurt genelinde kavurucu etkisini gösterecek.

Sıcaklıklar artacak

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, bugünden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceğini aktardı.

İstanbul'da Eyyam-ı bahur bugünden itibaren etkili olacak

Yurdun batı kesiminde görülmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul'da da etkili olacağını dile getiren Tek şöyle konuştu:

"İstanbul'da Eyyam-ı bahur sıcakları çarşamba günü başlayacak, perşembe günü 'pik' noktaya ulaşacak. İstanbul'da çarşamba sıcaklık 35, perşembe günü 39 dereceye kadar çıkacak. Bugünle perşembe arasında yaklaşık 8 derecelik bir sıcaklık artışı olmasını bekliyoruz. Hafta sonuna doğru sıcaklık kademeli olarak azalmaya başlıyor. Hafta sonu sıcaklık 35 derece civarında olacak. Toplamda 4 gün İstanbul'da sıcak hava dalgasının etkili olmasını bekliyoruz"

Temmuz ayındaki sıcak hava dalgası beklenmiyor

Geçen ayın sonuna doğru yaşanılan sıcak hava dalgasının bu sefer olmayacağına vurgu yapan Tek, bu sıcak hava dalgasının 4-5 derece daha düşük olacağını belirtti.

Tek, yaşanılan sıcaklık sonrası İstanbul'da yağmur beklenmediğini anlatarak, "Çünkü sıcaklıklar geçen sefer olduğu gibi hemen azalmıyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'nda İstanbul'da en yüksek sıcaklığı 41,3 derece olarak kayıt altına almıştık. Hemen ertesi gün sıcaklık 12 derece birden düşmüştü. Bu durum yağışa neden olmuştu. Ancak bu sefer böyle bir durum yok." sözlerini kullandı.

Vatandaşlar sıcaklara karşı dikkatli olmalı

Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Tek, şunları kaydetti: