Fahrettin Altun: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ni oluşturduk

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin oluşturulduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi birimi oluşturuldu ve koordinatör olarak İdris Kardaş atandı.

"İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk"



Haberi duyuran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş'ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.



