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    Fahrettin Altun: Kılıçdaroğlu'nun şahsımı hedef alan sözleri asılsızdır

    Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Altun, "Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 15:34
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 15:59
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    Fahrettin Altun: Kılıçdaroğlu'nun şahsımı hedef alan sözleri asılsızdır

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki inşaat iddialarına tepki gösterdi.

    Twitter hesabından açıklama yapan Altun, ithamlarla hedef alındığını söyledi.

    Mahkeme kararına sayı duyulması gerektiğini belirten Altun, şu ifadeleri kullandı:

    "İTHAM VE SÖZLERİ ÜZÜNTÜ VERİCİ"

    "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır. Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür."

    Fahrettin Altun: Kılıçdaroğlu nun şahsımı hedef alan sözleri asılsızdır #1

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