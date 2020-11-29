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    Fahrettin Altun: Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum

    İletişim Başkanı Altun, CHP'li Başarır'ın sözlerine karşılık verdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2020 - 13:07
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 13:11
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    Fahrettin Altun: Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesine tepki gösterdi.

    Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TSK'nın Türkiye'nin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordu olduğunu vurguladı ve şu şekilde yazdı:

    "ORDUMUZ, VESAYET ODAĞI DEĞİLDİR"

    "Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum. Ordumuz, birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir."

    Fahrettin Altun: Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum #1

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