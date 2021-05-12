Fahrettin Altun'dan Instagram'da Filistin sansürüne tepki

Selçuk Bayraktar'ın Instagram hesabından yaptığı Mescid-i Aksa paylaşımının sansürlenmesine İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi.

Türk İHA-SİHA'larının mimarı Selçuk Bayraktar'ın İsrail'i eleştirdiği Instagram ve Facebook paylaşımları, "sakıncalı" görülerek silindi. Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından yaşanan bu sansüre tepki gösterdi:

"İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜZ BATSIN!"

"Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!"

FAHRETTİN ALTUN'DAN DESTEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Selçuk Bayraktar'a yönelik bu sansüre tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Ortada bir zulüm düzeni var. Bu olay da gösteriyor ki sosyal medya platformları bu zulüm düzenine hizmet ediyor. Ne olursa olsun susmayacağız! Madem bu bir savaş; O zaman biz de İsrail’in zulümlerine, işgal ve katliamlarına karşı var gücümüzle savaşacağız. Allah bizimledir."