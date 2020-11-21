Fahrettin Koca: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı

Sağlık Bakanı Koca, artan vakalar karşısında vatandaşlardan kişisel önlemlerini artırmasını istedi.

Türkiye'de koronavirüs salgını kaynaklı vaka ve ölümler, yeniden tırmanışa geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgına ilişkin verilere yer verdi.

AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız 141." dedi.

"EN İYİ TEDBİR EVİMİZDİR"

Koronavirüsle mücadeleden daha az yara ve acıyla çıkmak için zorunlu tedbirlere kişisel tercihlerin de eklenmesi gerektiğinin altını çizen Koca, "En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın." ifadesini kullandı.