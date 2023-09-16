Fahrettin Koca, depremzede Nazlı'nın tıp hayalini paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında Hataylı depremzede ailenin kızı Nazlı'nın annesinin, kendisi için ettiği dua ile başlayan hikayesine yer verdi.

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ensonhaber.com

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremler, birçok hayatı karartsa da yeni ümitler yeşermeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı fahrettin Koca, Twitter heasbından paylaştığı videoda, Hataylı depremzede ailenin kızı Nazlı'nın tıp fakültesine uzanan yolculuğuna değindi.

Koca, Nazlı'nın annesinin kızı için ettiği dua ile başladığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"İnşaAllah, büyüyünce bu ellerle reçete yazarsın"