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Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremler, birçok hayatı karartsa da yeni ümitler yeşermeye devam ediyor.
Sağlık Bakanı fahrettin Koca, Twitter heasbından paylaştığı videoda, Hataylı depremzede ailenin kızı Nazlı'nın tıp fakültesine uzanan yolculuğuna değindi.
Koca, Nazlı'nın annesinin kızı için ettiği dua ile başladığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İnşaAllah, büyüyünce bu ellerle reçete yazarsın"
Hataylı depremzede Duran ailesinin kızı Nazlı için annesinin dileği, daha yeni doğduğu aylarda buydu. Nazlı bu yıl Adıyaman Tıp Fakültesine başladı.
Doktor adayımız Nazlı, depremden sonra ara verdiği sınav hazırlığına depremzedelere tahsis edilen gemide devam etmişti.