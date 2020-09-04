Fahrettin Koca: Diyarbakır'daki vaka oranında düşüş var

Diyarbakır'daki vaka sayılarına ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka oranında yüzde 49 oranında azalma olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının seyri ile planlanan ve yapımı devam eden sağlık yatırımları üzerine değerlendirmelerde bulunmak amacıyla Diyarbakır’a geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, kentteki vaka oranının 3 hafta öncesine göre yüzde 49 oranında düştüğünü duyurdu.

"DİYARBAKIR'DA SALGIN KONTROL ALTINDA"

Bakan Koca açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Diyarbakır'da salgın kontrol altında. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş, ağır hastalarımızın ve vefatların da artışına sebep oluyor. Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz. Bu anlamda Diyarbakır başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum. Bugün bölgedeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek için buradayız. Az sonra İl Sağlık Müdürümüzün, saha koordinatörümüzün, başhekimlerimizin katılımıyla il değerlendirme toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda alınacak yeni tedbirleri de istişare edeceğiz.





"YENİ KARARLAR ALINACAK"

Öğleden sonra ise Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak il sağlık müdürlerimizin yine saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizin katılımıyla bölge toplantımızı yapmış olacağız. Böylece bu 6 ilimizdeki güncel durumu, ihtiyaçları, sağlık altyapısını detaylarıyla değerlendirmiş olacağız. İstişarelerimiz bittikten sonra aldığımız kararları açıklayacağız."