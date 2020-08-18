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    Fahrettin Koca'dan öğrenci ve velilere 21 Eylül çağrısı

    Okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlama planından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "21 Eylül için hazırlanalım" dedi.
    • AA
    • 18.08.2020 - 11:18
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    Fahrettin Koca'dan öğrenci ve velilere 21 Eylül çağrısı

    Mart ayından beri kapalı olan okulların açılacağı tarih belli oldu.

    Öğrenciler 31 Ağustos’ta uzaktan, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak.

    Salgının seyrine göre  eğitim takviminde değişiklik yapılarak tarihin daha ileri alınıp alınmayacağı ise velilerin ve öğrencilerin en çok merak ettiği soru haline geldi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, okulların açılması ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

    21 EYLÜL İÇİN HAZIRLANALIM

    Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çocuklar ve gençlerin okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yaptığını belirtti.

    Bakan Koca, paylaşımında, "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" ifadesine yer verdi.

    Fahrettin Koca dan öğrenci ve velilere 21 Eylül çağrısı #1

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