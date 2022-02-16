Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye'ye kaçtığı haberlerine tepki

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ı öldüren zanlıların cinayetin ardından sürat botu ile Türkiye'ye kaçtığı iddialarına tepki gösterdi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ı öldüren zanlıların cinayetin ardından sürat botu ile Türkiye'ye kaçtığı yönündeki haberlere sert tepki gösterildi.

Açıklamada, olay gecesi Sahil Güvenlik Komutanlığının gerekli tüm tedbirlerin aldığı vurgulanarak, basında çıkan bazı haberlerin, şaşkınlık ve hayretle takip edildiği belirtildi.

"SALDIRI SONRASI KEŞİF VE GÖZETLEME FAALİYETLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI"

KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın mevcut gemileri, botları ve karada konuşlu radar birimleri ile KKTC’nin 396 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridi ile 8 bin 807 kilometre karelik deniz yetki ve sorumluluk sahasında 7 gün 24 saat kesintisiz olarak görevi başında olduğu belirtilen açıklamada, “İddiaların aksine, saldırı sonrasında deniz alanında keşif ve gözetleme faaliyetleri en üst seviyeye çıkarılmıştır. Fikir beyan edenler 8 Şubat akşamı deniz durumunu göz ardı etmiş olmalıdır. Gerçek olan o günkü denizin fırtınalı, sahile yakın yerlerde 1,5-2 metre, açık denizde ise 2-2,5 metre dalga olduğunu ve denizin bu durumunda küçük/süratli teknelerin seyre çıkamayacağı hususunun dikkatlerinden kaçmış olmasıdır” denildi.





"OLAY ÖNCESİ VE SONRASI, GİRİŞ ÇIKIŞ YAPAN YAT VE SÜRAT TEKNESİ GÖZLEMLENMEDİ"

Eş zamanlı Türkiye Sahil Güvenlik birimleri ile irtibata geçilerek onlarında müteyakkız hale getirildiği aktarılan açıklamada, “Böylece karşılıklı deniz ve sahil şeridi boyunca deniz yolunun tamamında keşif ve gözetlemenin azami şekilde icra edildiğini bilmemeleri nedeni ile farklı yoruma gittikleri düşünülmektedir. Ayrıca olay öncesi ve sonrasında KKTC Kuzey kıyılarında mevcut limanlarından giriş-çıkış yapan yat ve sürat teknesi tespiti bulunmadığını belirtmekte fayda vardır” denildi.

Açıklamada, “Polis Genel Müdürlüğü'nün 13 Şubat akşamında yaptığı basın açıklaması ile devam eden tahkikat sürecinde, faillere ve olayda kullanılan silahlara ulaşıldığı halkımız ile paylaşılmış ve gündemi işgal eden yorumlar beyhude kalmıştır'' ifadelerine yer verildi.



