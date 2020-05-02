Faraşin'de karlar eridi, iki aileye aylar sonra ulaşıldı

Şırnak'taki iki aile için daha önce 3 kez yolları açmaya çalıştıklarını söyleyen kepçe operatörü, "Bataklık olan bölgelere, toprak attık, yolu öyle açtık." dedi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda kalan iki aileye Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıldı.

1 Mayısta ekipler, yolları açarak ilerledi.

Kar suları nedeniyle debisi yükselen Yeşilöz deresi yolları kapatınca dozerlerle yeni yollar yapıldı.

DAHA ÖNCE 3 KEZ DENENDİ

Kepçe operatörü Mikail Gök, iki aile için 3 kez yolları açmaya çalıştıklarını ancak zorlu bir coğrafyada olmaları nedeni ile yolun bir türlü açılmadığını söyledi.

BATAKLIK OLAN BÖLGELERE TOPRAK ATILDI

Gök, "Kaymakamlığımızın talimatları doğrultusunda Faraşin yaylasında kalan iki ailenin yollarını açmak için 3 kere yoğun bir mesai harcadık. Son olarak karların kısmen erimesi sonucu köye ulaştık. Bazı yerlerde yollar sular altında kalmıştı yeni yollar yaptık. Bataklık olan bölgelere, toprak attık. Bazı yerlerde karlı yollar vardı, açarak gittik. İki ailenin durumu iyi. Şimdi yavaş yavaş göçerler yaylalara gelecek artık." dedi.