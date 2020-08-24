Fatih Portakal FOX TV'den istifa etti

FOX TV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gazeteci Fatih Portakal'ın görev bırakarak emekliliğini istediği duyuruldu.

Türkiye Fatih Portakal'ın istifa iddialarını konuşuyor

FOX TV'nin ana haber sunuculuğu yapan Fatih Portakal, uzun süredir çıktığı tatilden dönmemişti.

Portakal'ın uzun tatili, gazeteciliği bırakacağı söylentileri ile birlikte dün Portakal'a yakın birçok isim kanalından ve gazetecilikten istifa ettiğini duyurmuştu.

KANAL RESMİ AÇIKLAMAYLA DUYURDU

Haziran ayında ekranlara verdiği aranın ardından Fox TV'den ayrılma kararı alan Fatih Portakal'ın kanal yönetiminden emekliliğini istediği açıklandı.

FOX TV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karara saygı duymakla birlikte çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz" denildi.

"İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir" denilen açıklamada, "Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.