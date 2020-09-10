Fatih Portakal'a FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar alıp almadığı soruldu
Fatih Portakal, FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığı şeklinde çıkan iddialara açtığı "Satılık değilim" etiketi üzerinden yanıt verdi.
- Haber Merkezi
- 10.09.2020 - 07:52
FOX TV Ana Haber koltuğunu Selçuk Tepeli'ye devreden Fatih Portakal için çalışma arkadaşları ve kanalın yöneticileri 7 Eylül akşamı bir veda töreni düzenledi.
Veda töreninde eski mesai arkadaşlarıyla sohbet eden Portakal'a "FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?" sorusu soruldu.
"BUNU BİLE SÖYLEDİLER"
Medyafaresi'nde yayınlanan görüntülerde soru üzerine Fatih Portakal, kahkaha atarken, "Onu geçenlerde arkadaşlar söyledi 10 milyon almışım.. Bunu bile söylediler" diyerek tepki gösterdi.
CEVABI SOSYAL MEDYA HESABINDAN VERDİ
Sosyal medya hesabından soruya yanıt veren Portakal, "En acayip senaryo da buydu! "Satılık değilim" ifadesini kullandı
Fatih Portakal'a FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar alıp almadığı soruldu İZLE