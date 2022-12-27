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    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza

    İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, takla atan araçta yangın çıktı.
    • 27.12.2022 - 00:30
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 00:40
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    İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde gece 00.00 sıralarında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    Takla atan bir otomobilde yangın çıktı. Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı.

    Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Ortalık savaş alanına döndü

    Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Ekiplerin çalışması sürerken, savaş alanına dönen olay yerinden ilk görüntüler geldi.

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza VİDEO

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nde zincirleme kaza #1

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nde zincirleme kaza #2

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nde zincirleme kaza #3

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nde zincirleme kaza #4

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nde zincirleme kaza #5

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nde zincirleme kaza #6

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nde zincirleme kaza #7


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