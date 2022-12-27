Fatih ve Beyoğlu'nda huzur denetimi yapıldı

İstanbul'un Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' denetimlerinde, ekipler tarafından durdurulan araçlar ve sürücüler arandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 20.00 ile 22.00 saatleri arasında, helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı.

Fatih Millet Caddesi ve Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri katıldı.

Araçlar didik didik arandı

Denetimde, araçları tek tek durduran ekipler, sürücülere ehliyet, ruhsat ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

DHA'nın haberine göre, narkotik köpeği ile araçları arayan asayiş ekipleri, sürücü ve yolcuların üst aramasını yaptı.

































