Fatih’te 3 katlı metruk binada yangın çıktı Fatih’te 3 katlı metruk binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Fatih'te saat 01.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi, Fetva Yokuşu Sokak'ta, 3 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Metruk bina alev alev yandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan binaya itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Yangında ölü veya yaralı yok

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi. Öte yandan metruk binanın çatısında çıkan yangın İstanbul’un çevre ilçelerinde de görüldü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.