Yaklaşık 1 saat durakta bekleyen şahıslar, otobüsün geç gelmesine sinirlenip taşla camını kırarak, olay yerinden kaçtı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Halkalı-Eminönü seferini yapan BN1 hat numaralı belediye otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple sefer zamanlarında gelmedi.

Bu nedenle yolcular, yaklaşık 1 saat boyunca durakta otobüs bekledi.

GEÇ GELEN OTOBÜSÜN CAMLARINI KIRDILAR

Bir süre sonra gelen otobüsün şoförü ile kimliği belirsiz yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise saldırgan yolcular, taşla otobüsün camlarını kırarak tuzla buz etti.

Şahıslar saldırının ardından kaçarak kayıplara karışırken, olay nedeniyle durakta bekleyen diğer yolcular ise mağdur oldu.

Vatandaşlar da yaşadıkları o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Fatih'te, durağa geç gelen otobüsün camını kırdılar ViDEO