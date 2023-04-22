Fatih'te görme engelli turist otel odasından düştü Fatih'te bir otelin odasından düşen görme engelli ve alzheimer hastası 85 yaşındaki turist yaşamını yitirdi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DHA İstanbul Fatih'te dün meydana gelen olayda, görme engelli ve alzheimer hastası 85 yaşındaki Endonezyalı turist kaldığı otelin 4. katından beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Otel odasından düştü Görme engelli turistin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı Yaşlı adam, bir kadının yürüdüğü sırada tam önüne düştü. Paniğe kapılan kadın, kendini dükkana atarken, vatandaşların yaşlı adamın yardımına koştuğu anlarda kameraya yansıdı.

