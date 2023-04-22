DHA
İstanbul Fatih'te dün meydana gelen olayda, görme engelli ve alzheimer hastası 85 yaşındaki Endonezyalı turist kaldığı otelin 4. katından beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
Otel odasından düştü
Görme engelli turistin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı
Yaşlı adam, bir kadının yürüdüğü sırada tam önüne düştü. Paniğe kapılan kadın, kendini dükkana atarken, vatandaşların yaşlı adamın yardımına koştuğu anlarda kameraya yansıdı.