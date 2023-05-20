Fatih’te iki katlı metruk binada yangın Fatih’te evsizlerin yaşadığı 2 katlı metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangında ölü ve yaralı olmazken itfaiye ekipleri metruk binada dumandan etkilenen 2 yavru kedi ve 1 köpeği kurtardı.

İHA İstanbul'un Fatih ilçesinde saat 03.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Vefa Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada yangın çıktı. İtfaiye yangına müdahale etti Evsizlerin yaşadığı metruk binada, içerde bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangından 2 kedi ve 1 köpek kurtarıldı 2 yavru kedi ve 1 köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Alevlerin tüm binayı sardığı yangında, ekiplerin dört bir yandan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında, evsiz vatandaşların beslediği 2 kedi ve 1 köpek yara almadan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor Kurtarılan yavru kediler ve köpek binada yaşadığı öğrenilen evsiz vatandaşa verildi. Ölü ve yaralının olmadığı yangında binada büyük hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.