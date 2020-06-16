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- Fatih’te kafe ve restoranlarda korona virüs denetimi
Fatih’te kafe ve restoranlarda korona virüs denetimi
İstanbul Fatih'te polis ekipleri, kafe ve restoranlarda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili denetimler yaptı.
- İHA
- 16.06.2020 - 06:14
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan, 1 Haziran'daki normalleşme adımlarıyla yeniden belirli kurallar çerçevesinde tekrar hizmete açılan kafe ve restoranlarda denetimleri sürdürüyor.
SOSYAL MESAFE, DEZENFEKTAN VE ATEŞ ÖLÇER DENETİMİ
Ekipler ilçede bulunan kafe ve restoranlarda akşam saatlerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler mekanlarda sosyal mesafe, dezenfektan ve ateş ölçme gibi uygulamaların yapılıp yapılmadığı noktasında incelemelerde bulundu.
İHLAL GÖRÜLEN İŞ YERLERİ UYARILDI
Genel olarak belirlenen kurallara uyulduğu gözlenirken, kuralların ihlal edildiği iş yerleri ise ekipler tarafından uyarıldı.