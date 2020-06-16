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Fatih’te kafe ve restoranlarda korona virüs denetimi

Fatih’te kafe ve restoranlarda korona virüs denetimi

İstanbul Fatih'te polis ekipleri, kafe ve restoranlarda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili denetimler yaptı.