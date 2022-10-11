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    Fatih'te kağıt toplayıcı, döner bıçağıyla sürücüye saldırdı

    İstanbul Fatih'te motosikletli kağıt toplayıcısı ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kağıt toplayıcısı döner bıçağıyla otomobil sürücüsüne saldırıp yaraladı.
    • 11.10.2022 - 23:45
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 23:49
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    Fatih'te kağıt toplayıcı, döner bıçağıyla sürücüye saldırdı

    9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesi Yedikule'de meydana gelen olayda, yabancı uyruklu kağıt toplayıcı F.O., çöp konteynerinden kağıt toplarken motosikletini yola park etti.

    Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şehmuz Aykurt, F.O.'dan yol isteyince aralarında tartışma çıktı.

    Döner bıçağıyla sürücüye saldırdı

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki Aykurt'a saldırdı.

    Aykurt, aracından inmek isteyince F.O.'nun rastgele salladığı döner bıçağıyla bileğinden yaralandı.

    Mahalle esnafı bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü

    Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü. Bileğinden yaralanan Aykurt, esnaf tarafından hastaneye götürüldü.

    DHA'nın haberine göre, bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

    Fatih'te kağıt toplayıcı döner bıçağıyla sürücüye saldırdı VİDEO

    Fatih te kağıt toplayıcı, döner bıçağıyla sürücüye saldırdı #1

    Fatih te kağıt toplayıcı, döner bıçağıyla sürücüye saldırdı #2

    Fatih te kağıt toplayıcı, döner bıçağıyla sürücüye saldırdı #3

    Fatih te kağıt toplayıcı, döner bıçağıyla sürücüye saldırdı #4

    Fatih te kağıt toplayıcı, döner bıçağıyla sürücüye saldırdı #5

    Fatih te kağıt toplayıcı, döner bıçağıyla sürücüye saldırdı #6

    Fatih te kağıt toplayıcı, döner bıçağıyla sürücüye saldırdı #7

    Fatih te kağıt toplayıcı, döner bıçağıyla sürücüye saldırdı #8


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