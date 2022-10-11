Fatih'te kağıt toplayıcı, döner bıçağıyla sürücüye saldırdı
- 11.10.2022 - 23:45
- Güncelleme : 11.10.2022 - 23:49
9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesi Yedikule'de meydana gelen olayda, yabancı uyruklu kağıt toplayıcı F.O., çöp konteynerinden kağıt toplarken motosikletini yola park etti.
Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şehmuz Aykurt, F.O.'dan yol isteyince aralarında tartışma çıktı.
Döner bıçağıyla sürücüye saldırdı
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki Aykurt'a saldırdı.
Aykurt, aracından inmek isteyince F.O.'nun rastgele salladığı döner bıçağıyla bileğinden yaralandı.
Mahalle esnafı bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü
Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü. Bileğinden yaralanan Aykurt, esnaf tarafından hastaneye götürüldü.
DHA'nın haberine göre, bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Fatih'te kağıt toplayıcı döner bıçağıyla sürücüye saldırdı VİDEO