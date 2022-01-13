Fatih'te kaza: Kamyonet doğalgaz panosuna çarptı

Fatih'te bir kamyonet doğalgaz panosuna çarptı. Yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te Şehremini Mahallesi Ayık Fırın Sokak'ta bir kamyonetin şoförü, aracını kaldırıma park etmek için manevra yapmaya başladı.

Kamyonet, 4 katlı binanın önündeki doğalgaz panosuna çarptı, panonun kırılmasıyla çevreye gaz yayıldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVKEDİLDİ

Kamyonet şoförü olay yerinden kaçarken, binanın giriş katındaki kahvehaneden çıkan insanlar paniğe kapıldı. Patlama ihtimaline karşılık sokaktaki evlerde yaşayan bazı mahalle sakinleri de sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri geldi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler gazı kesti. İGDAŞ ekipleri panoyu tamir etmek için çalışma başlattı. Polisin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. Bu arada, olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.