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    Fatih'te kaza: Kamyonet doğalgaz panosuna çarptı

    Fatih'te bir kamyonet doğalgaz panosuna çarptı. Yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.
    • AA
    • 13.01.2022 - 22:15
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    Fatih'te kaza: Kamyonet doğalgaz panosuna çarptı

    Fatih'te Şehremini Mahallesi Ayık Fırın Sokak'ta bir kamyonetin şoförü, aracını kaldırıma park etmek için manevra yapmaya başladı.

    Kamyonet, 4 katlı binanın önündeki doğalgaz panosuna çarptı, panonun kırılmasıyla çevreye gaz yayıldı.

    OLAY YERİNE EKİPLER SEVKEDİLDİ

    Kamyonet şoförü olay yerinden kaçarken, binanın giriş katındaki kahvehaneden çıkan insanlar paniğe kapıldı. Patlama ihtimaline karşılık sokaktaki evlerde yaşayan bazı mahalle sakinleri de sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri geldi.

    Fatih te kaza: Kamyonet doğalgaz panosuna çarptı #1

    OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler gazı kesti. İGDAŞ ekipleri panoyu tamir etmek için çalışma başlattı. Polisin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. Bu arada, olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

    Fatih te kaza: Kamyonet doğalgaz panosuna çarptı #2


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