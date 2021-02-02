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    Fatih'te kulüp lokalinde kumar oynayanlara baskın

    Fatih'te, amatör spor kulübü lokalinde yasak olmasına rağmen iskambil ve okey oynadıkları belirlenen 25 kişi hakkında işlem yapıldı.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 11:18
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    Fatih'te kulüp lokalinde kumar oynayanlara baskın

    Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ile Güvenlik Büro ekipleri, alınan ihbarları değerlendirerek, dışında tabela bulunmayan içeride ise Öz İskenderpaşa Spor Kulübü Derneği yazılı tabela bulunan lokalde denetim yapmak istedi.

    Ekipler, otomatik demir kepenk ile kapalı iş yerinin kapısını açtırmak için farklı bir yöntem izledi.

    "SİPARİŞLERİNİZİ GETİRDİM"

    İki polis, yakındaki bir fırından pide yaptırarak bunu dürüm halinde paket edilmesini sağladıktan sonra kapı yanındaki pencereye yaklaşarak, "Siparişinizi getirdim" diye seslendi.

    Fatih te kulüp lokalinde kumar oynayanlara baskın #1

    Kısa süre sonra otomatik demir kapı açılınca ekipler içeri girdi. Polis ekipleri, içeride sadece biri maskeli, 25 kişi bulunduğunu bunların çeşitli oyunlar oynadığını belirledi.

    Fatih'te kulüp lokalinde kumar oynayanlara baskın VİDEO

    Fatih te kulüp lokalinde kumar oynayanlara baskın #2

    CEZA KESİLDİ

    Polisler, maskelerini takmalarını istediği içeride bulanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesilmesi için tutanak düzenledi.

    Dernek başkanı olduğunu belirten Bekir Özçelik hakkında işlem yapıldı.

    Fatih te kulüp lokalinde kumar oynayanlara baskın #3

    "ÖLEN ÖLÜR, KALAN KALIR"

    İçeride bulunan çevresindekilerin 'Rambo' olarak seslendiği 80 yaşındaki bir kişi, denetim ve yasakların gereksiz olduğunu ima ederken, "Şimdi bu millet ne yapacak? Nereye gidecek? Ne yasağı, İngiltere ne yaptı? "Herkesi serbest bıraktı. Ölen ölür, kalan kalır." dedi.

    Fatih te kulüp lokalinde kumar oynayanlara baskın #4

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    Fatih te kulüp lokalinde kumar oynayanlara baskın #6

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