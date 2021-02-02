Fatih'te kulüp lokalinde kumar oynayanlara baskın

Fatih'te, amatör spor kulübü lokalinde yasak olmasına rağmen iskambil ve okey oynadıkları belirlenen 25 kişi hakkında işlem yapıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ile Güvenlik Büro ekipleri, alınan ihbarları değerlendirerek, dışında tabela bulunmayan içeride ise Öz İskenderpaşa Spor Kulübü Derneği yazılı tabela bulunan lokalde denetim yapmak istedi.

Ekipler, otomatik demir kepenk ile kapalı iş yerinin kapısını açtırmak için farklı bir yöntem izledi.

"SİPARİŞLERİNİZİ GETİRDİM"

İki polis, yakındaki bir fırından pide yaptırarak bunu dürüm halinde paket edilmesini sağladıktan sonra kapı yanındaki pencereye yaklaşarak, "Siparişinizi getirdim" diye seslendi.

Kısa süre sonra otomatik demir kapı açılınca ekipler içeri girdi. Polis ekipleri, içeride sadece biri maskeli, 25 kişi bulunduğunu bunların çeşitli oyunlar oynadığını belirledi.

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CEZA KESİLDİ

Polisler, maskelerini takmalarını istediği içeride bulanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesilmesi için tutanak düzenledi.

Dernek başkanı olduğunu belirten Bekir Özçelik hakkında işlem yapıldı.

"ÖLEN ÖLÜR, KALAN KALIR"

İçeride bulunan çevresindekilerin 'Rambo' olarak seslendiği 80 yaşındaki bir kişi, denetim ve yasakların gereksiz olduğunu ima ederken, "Şimdi bu millet ne yapacak? Nereye gidecek? Ne yasağı, İngiltere ne yaptı? "Herkesi serbest bıraktı. Ölen ölür, kalan kalır." dedi.





















