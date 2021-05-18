Fatih'te kumaş yüklü kamyon devrildi

Fatih'te gece saatlerinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kumaş yüklü kamyon tramvay yoluna devrildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hafif yaralanırken, kasadaki kumaş yüklü çuvallar yola savruldu.

DEMİR KORKULUKLARA ÇARPTI

Olay Fatih, Kemal Paşa Mahallesi, Ordu Caddesi'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Arif Kaya yönetimindeki kumaş yüklü 44 AHH 417 plakalı kamyon, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarpıp tramvay yoluna devrildi.

Fatih'te kumaş yüklü bir kamyon devrildi: 1 yaralı VİDEO



KUMAŞ YÜKLÜ ÇUVALLAR BAŞKA BİR KAMYONA TAŞINDI

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek kamyonda incelemede bulundu. Devrilen kamyonun kasasında bulunan kumaş yüklü çuvallar olay yerine gelen başka bir kamyona taşındı. Devrilen kamyon ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.