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    Fatih'te market önünde maske tartışması

    Maske takmadan markete girmek isteyen bir müşteri, çalışanlar tarafından uyarılınca olay çıkardı.
    • DHA
    • 20.05.2020 - 10:16
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    Fatih'te market önünde maske tartışması

    İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir markete gelen müşteri, başının üzerinde duran maskeyle markete girmek isteyince görevliler tarafından uyarıldı.

    Görevlilerin bu şekilde içeri giremeyeceğini, maskesini doğru şekilde takmasını söylemesi üzerine sinirlenen müşteri, görevlilerle tartışmaya başladı.

    ÇALIŞANLARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

    Yaşanan gerginliği diğer müşteriler yatıştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

    Görevlilerin üzerine yürüyen, küfürler eden müşterinin ve kalabalığın gürültüsünü, denetim noktasındaki polisler duydu.

    Fatih'te market önünde maske tartışması ViDEO

    POLİS MÜDAHALE EDİNCE MASKESİNİ TAKTI

    Gürültüler üzerine market önüne gelen trafik polisleri, tarafları sakinleştirerek ayırırken, müşteriye maskesini doğru şekilde taktırarak, adamın markete girmesine izin verdi.

    Alışverişini yapan adam ise daha sonra marketten ayrıldı.

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