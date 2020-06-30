Otobüse binen bir kişi telefonla konuştuğu sırada maskesini çenesine indirince diğer yolcular tarafından tepki gördü.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Kocamustafapaşa-Taksim arası sefer yapan otobüse binen bir yolcu, telefonla konuştuğu sırada maskesini çenesine indirdi.

Bunu fark eden diğer yolcular ise vatandaşa tepki göstererek maskesini doğru şekilde takmasını istedi.

"MASKEYLE KONUŞUNCA SES GİTMİYOR"

Maskesini çenesine indiren vatandaş ise "Maskeyle konuşunca ses gitmiyor" dedi. Bunun üzerine otobüste maske tartışması başladı.

Tartışma üzerine telefonu kapatan ve maskeyi gerektiği gibi takan vatandaş diğer yolculara dönerek "Ben de maskeliyim" deyip kendini savundu.

Fatih'te otobüste maske tartışması ViDEO

"SEN MASKEYİ AKSESUAR OLARAK TAKIYORSUN"

Diğer vatandaşlar ise "Sen maskeyi aksesuar olarak takıyorsun" diyerek tepkilerini sürdürdü.

Tartışmanın ardından ise şahıs Aksaray'a otobüsten indi.