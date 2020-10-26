Fatih'te sosyal mesafesiz gelin alma merasimi
Mesafe ve maske kurallarını dikkate almayan tarafların tedbirsiz eğlendiği o anlar, kameraya yansıdı.
- İHA
- 26.10.2020 - 09:37
- Güncelleme : 26.10.2020 - 10:15
Vakaların yüzde 40’nın görüldüğü İstanbul’da, koronavirüs tedbirleri yine hiçe sayıldı.
Fatih’te yapılan gelin alma merasiminde sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.
O ANLAR KAMERADA
Bir araya gelen grup, dakikalarca halay çekti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.
Fatih'te sosyal mesafesiz gelin alma merasimi ViDEO