Mesafe ve maske kurallarını dikkate almayan tarafların tedbirsiz eğlendiği o anlar, kameraya yansıdı.

Vakaların yüzde 40’nın görüldüğü İstanbul’da, koronavirüs tedbirleri yine hiçe sayıldı.

Fatih’te yapılan gelin alma merasiminde sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

O ANLAR KAMERADA

Bir araya gelen grup, dakikalarca halay çekti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

Fatih'te sosyal mesafesiz gelin alma merasimi ViDEO