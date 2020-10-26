Dolar
8.0552
1.1057%
Euro
9.5357
0.9154%
Altın
1901.08
-0.0431%
Borsa
1172.82
-1.4958%
G. Altın
491.724
0.9279%
Bitcoin
105204.68
2.1577%
EXEN Coin
11.14
4.01%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Fatih'te sosyal mesafesiz gelin alma merasimi

    Mesafe ve maske kurallarını dikkate almayan tarafların tedbirsiz eğlendiği o anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 26.10.2020 - 09:37
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 10:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih'te sosyal mesafesiz gelin alma merasimi

    Vakaların yüzde 40’nın görüldüğü İstanbul’da, koronavirüs tedbirleri yine hiçe sayıldı.

    Fatih’te yapılan gelin alma merasiminde sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

    O ANLAR KAMERADA

    Bir araya gelen grup, dakikalarca halay çekti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

    Fatih'te sosyal mesafesiz gelin alma merasimi ViDEO

    Fatih te sosyal mesafesiz gelin alma merasimi #1

    Fatih te sosyal mesafesiz gelin alma merasimi #2

    Fatih te sosyal mesafesiz gelin alma merasimi #3

    Görüş Bildir