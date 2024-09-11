İstanbul'da şüpheli şahıs polise ateş açtı İstanbul Fatih’te akşam saatlerinde polis ekiplerinin ihbar üzerine gittiği iş yerinde şüpheli bir şahıs polis ekiplerine ateş açtı. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmazken ateş açan şahıs polis ekiplerine teslim oldu.

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DHA

İstanbul'da saat 23.00 sıralarında Fatih, Haseki Sultan Mahallesi, Suphi Paşa Sokak’ta bir iş yeri ile ilgili ihbar gelmesi üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorlu yunus timleri olay yerine gitti.

POLİSE ATEŞ ETTİ

Polis ekipleri o sırada iş yerinde bulunan 2 kişiden kimliklerini istedi. V.B. isimli şahıs polis ekiplerine kimliğini vermek istemedi.

Daha sonra ise silahıyla ateş açtı. Polis ekipleri kendilerine yapılan saldırıya silahla ateş açarak karşılık verdi. Telsizden destek ekip istenmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin uyarıları sonrası ateş açan şahıs bir süre sonra teslim oldu. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Şahsın gözaltına alınması sonrası olay yerinde Özel Harekat polisleri geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Aynı zamanda polis ekipleri çevrede incelemelerde bulunarak kamera görüntülerini aldı ve mahalle sakinlerinden bilgi topladı.

Polis ekiplerine silahıyla ateş açan V.B.’nin cinayetten aranması olduğu ve sahte kimlik taşıdığı öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde şüpheli şahsın silahıyla polis ekiplerine direndiği, ardından ise polis ekiplerinin uyarısı sonrası teslim olduğu görüldü. Yaşanan olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)