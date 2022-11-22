Fatih'te taksici ve yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga
İstanbul Fatih'te seyir halinde olan taksi şoförü, kendisini durduran bir yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında kavga çıktı.
- 22.11.2022 - 17:47
- Güncelleme : 22.11.2022 - 18:29
İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray’da öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir vatandaş yoldan geçen taksiyi çevirerek gitmek istediği yeri söyledi.
Yolcuyu almak istemedi
Taksi şoförü, yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Birbirlerine küfür ve hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Tekme ve yumruklu kavga çıktı
Çevredeki vatandaşlar, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güçlükle ayırdı.
İHA'nın haberine göre, kavganın ardından taksi şoförü aracına binerek yoluna devam etti.
Fatih'te taksici ve yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga VİDEO