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Fatih'te taksici ve yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga

Fatih'te taksici ve yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga

İstanbul Fatih'te seyir halinde olan taksi şoförü, kendisini durduran bir yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında kavga çıktı.