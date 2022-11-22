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    Fatih'te taksici ve yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga

    İstanbul Fatih'te seyir halinde olan taksi şoförü, kendisini durduran bir yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında kavga çıktı.
    • 22.11.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 18:29
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    Fatih'te taksici ve yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga

    İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray’da öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir vatandaş yoldan geçen taksiyi çevirerek gitmek istediği yeri söyledi.

    Yolcuyu almak istemedi

    Taksi şoförü, yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Birbirlerine küfür ve hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Tekme ve yumruklu kavga çıktı

    Çevredeki vatandaşlar, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güçlükle ayırdı.

    İHA'nın haberine göre, kavganın ardından taksi şoförü aracına binerek yoluna devam etti.

    Fatih'te taksici ve yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga VİDEO

    Fatih te taksici ve yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga #1

    Fatih te taksici ve yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga #2


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