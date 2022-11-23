Petrol
84.69
-4.18%
Euro
19.2975
0.63%
Dolar
18.6187
0.07%
Altın
1.043
0.25%
Borsa
4854
1.54%
Bitcoin
312.761
1.78%
BTXN Coin
5.87
-1.01%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Fatih'te yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı

    İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu olduğu iddia edilen iki grup, sopa ve bıçaklarla birbirlerine girdi. 4 kişinin yaralandığı kavga polisin müdahalesiyle son buldu.
    • 23.11.2022 - 20:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih'te yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı

    Dün sabah saatlerinde İstanbul'un Fatih ilçesi Karagümrük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, daha önceden aralarında husumet bulunan iki kadın sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle tarafların yakınları da olay yerine gelerek kavgaya dahil oldu. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

    Polisi gören taraflar kaçmaya çalıştı

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga edenler polisleri görünce kaçmaya başladı. Kaçanlar kısa sürede yakalanırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili incelemeler devam ederken kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

    Fatih te yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı #1

    Fatih te yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı #2

    Fatih te yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı #3

    Fatih te yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı #4


    Yapı ruhsatı verilen bina sayısı açıklandı
    Emlak

    Yapı ruhsatı verilen bina sayısı açıklandı

    Bülent Wongsoy Diva'yı kızdırdı
    Magazin

    Bülent Wongsoy Diva'yı kızdırdı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir