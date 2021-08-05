Fatih'teki binada yangın çıktı
Fatih ilçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini kurtardı.
- Detay Haber
- 05.08.2021 - 03:18
İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 katlı binada yangın meydana geldi.
Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, saat 00.00 sıralarında Fatih, Mevlanakapı Mahallesi, Çorlulu Ali Paşa Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında çıktı.
ÇOCUKLAR KURTARILDI
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binayı bir anda yoğun duman kapladı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi kurtardı.
Dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarda tedavi edildi.
Mahallede bulunanlar söndürme sırasında zaman zaman birbirleriyle kavga etti.
Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.