Fatma Şahin'den Asiye Ateş'in ailesine ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ailesini hastanede ziyaret etti.

Başkan Şahin burada küçük kızın babası Hüseyin Ateş, amcası Cuma Ateş ve halası Hatice Öztürk ile görüştü. Küçük Asiye’nin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Şahin, yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fatma Şahin ziyaret sonrası yaptığı açıklamada yoğun bakımda olan Asiye için ilk beş günün hayati önem taşıdığını ve sağlıklı haberini beklediklerini söyledi.

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"ASİYE EMİN ELLERDE"

Asiye’nin emin ellerde olduğunu söyleyen Şahin, "Asiye kızımızı babasıyla, amcasıyla, halasıyla ziyarete geldik. Hastane başhekiminden kızımızın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık. Şu anda yoğun bakımda. Tedavi süreci takip ediliyor. İlk beş gün çok önemli. Beş günün sonunda iyi haberleri alacağımızı umuyoruz. Çocuğumuz emin ellerde” diye konuştu.

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"TÜRKİYE'NİN GENEL SORUNU"

Şahin, Asiye’nin başına gelen olayın aslında Türkiye’nin genel sorunu olduğunu ve önlemlerin hızlı bir şekilde arttırılması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu mesele Asiye’nin özelinde Türkiye’nin genel sorunu. Hayvanların korunmasıyla ilgili meclisimiz kapanmadan çok önemli bir kanun çıkarıldı. Tehlike arz eden hayvanlar var. Bu cins hayvanların kesinlikle ama kesinlikle insana yakın yerlerde yaşamaması ve yaşatılmaması gerek. Bu yasa çıkmasına rağmen şehrin içerisinde yaklaşık 400 kişinin yaşadığı sitenin içerisinde bu hayvanlar bir kulübe yapılarak yönetici tarafından besleniyor. Bu kesinlikle hukuken bir suç. Bu yüzden başsavcılığımız yaptığı çalışmada son çıkan hukuki düzenlemeler göre tutuklanarak içeriye alındılar. Bundan sonra Asiye kızımızın yaşadığını yaşatmamak için alınması gereken tedbirler var. Büyükşehir Belediyesi olarak doğa dostu çalışmalarımız var. Herkesi koruyacak tedbirler almamız gerektiğinin bilincindeyiz."