Felaket geldi! İstanbul için resmen duyuruldu: 00.01'den itibaren... Kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul'da bu gece yarısı için uyarı geldi.

ensonhaber.com

İstanbullular dikkat...

Sıcak havalar bunaltmaya devam edecek!

Yurdun her yerinde etkili olan sıcaklıklar, Megakent'i daha da ısıtacak.

Öyle ki, bu gece yarısı için uyarı geldi.

Biraz esinti bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak.

Rüzgar duracak

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşıma göre, 13 Haziran gecesi yaprak kıpırdamayacak.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bu gece yarısı İstanbul'da rüzgar neredeyse tamamen duracak. Nem de yüksek. Sıcaklık da fazla... Bu gece fazla efor sarf etmeyelim. Herkese kolay gelsin..."