Dolar
7.8341
0.4294%
Euro
9.1964
1.0138%
Altın
1892.91
0.6155%
Borsa
1123.25
0.1855%
G. Altın
477.386
1.0864%
Bitcoin
84370.95
-0.4967%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C
    • Fenerbahçe'de adı geçen Giulliano, kulübü Al Nassr'dan ayrıldı! Giulliano kimdir, kaç yaşında?

    Fenerbahçe'de adı geçen Giulliano, kulübü Al Nassr'dan ayrıldı! Giulliano kimdir, kaç yaşında?

    Transfer sürecinde Fenerbahçe'nin takıma almak istediği Giulliano, kulübü Al Nassr'dan ayrıldı. Giulliano Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Giulliano kimdir? İşte Giulliano hakkında tüm detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 16:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe'de adı geçen Giulliano, kulübü Al Nassr'dan ayrıldı! Giulliano kimdir, kaç yaşında?

    Al Nassr'dan ayrıldığını açıklayan Giulliano, 'Fenerbahçe'ye transfer mi olacak?' merak ediliyor.

    2017-2018 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda bulunan Giulliano'nun Al Nassr'dan ayrılması herkesi şaşkınlığa uğrattı.

    GİULLİANO'NUN KULÜPTEN AYRILMA AÇIKLAMASI

    Peki, Giulliano ne dedi? İşte Giulliano'nun Al Nassr'dan ayrıldığına dair yaptığı açıklama:

    “Benimle 2 yıl boyunca aynı duyguları taşıyan Al Nassr taraftarlarına teşekkür ediyorum. Birlikte Lig ve Süper Kupa kazandık. Bu sebeplerden dolayı bugün ayrıldığım Al Nassr’la alakalı şu anda konuşmak istemiyorum. Al Nassr, kariyerimin bir parçası olacak bu tarihi kulübün bana sunduğu fırsat için minnettarım. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum”

    Fenerbahçe de adı geçen Giulliano, kulübü Al Nassr dan ayrıldı! Giulliano kimdir, kaç yaşında? #1

    Giulliano'nun tekrar Fenerbahçe'ye transfer olma iddiaları gündeme gelince, futbolcu Giulliano'nun kariyeri de merak edildi. Taraftarlar ve futbol ilgilileri 'Giulliano kimdir?' sorusunun cevabını arıyor. İşte Giulliano'nun hayatı...

    GİULLİANO KİMDİR?

    Giulliano, 31 Mayıs 1990'da Brezilya'da dünyaya gelmiştir.

    Orta saha oyuncusu olan Giulliano, 1.72 boyunda ve 68 kilodur.

    Fenerbahçe de adı geçen Giulliano, kulübü Al Nassr dan ayrıldı! Giulliano kimdir, kaç yaşında? #2

    OYNADIĞI TAKIMLAR

    2007-2008 Paraná

    2009-2010 Internacional

    2011-2014 Dnipro Dnipropetrovsk

    2014-2016 Grêmio

    2016-2017 Zenit Saint Petersburg

    2017-2018 Fenerbahçe

    2018-Al-Nassr 52

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir