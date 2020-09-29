Fenerbahçe'de adı geçen Giulliano, kulübü Al Nassr'dan ayrıldı! Giulliano kimdir, kaç yaşında?

Transfer sürecinde Fenerbahçe'nin takıma almak istediği Giulliano, kulübü Al Nassr'dan ayrıldı. Giulliano Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Giulliano kimdir? İşte Giulliano hakkında tüm detaylar...

Al Nassr'dan ayrıldığını açıklayan Giulliano, 'Fenerbahçe'ye transfer mi olacak?' merak ediliyor.

2017-2018 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda bulunan Giulliano'nun Al Nassr'dan ayrılması herkesi şaşkınlığa uğrattı.

GİULLİANO'NUN KULÜPTEN AYRILMA AÇIKLAMASI

Peki, Giulliano ne dedi? İşte Giulliano'nun Al Nassr'dan ayrıldığına dair yaptığı açıklama:

“Benimle 2 yıl boyunca aynı duyguları taşıyan Al Nassr taraftarlarına teşekkür ediyorum. Birlikte Lig ve Süper Kupa kazandık. Bu sebeplerden dolayı bugün ayrıldığım Al Nassr’la alakalı şu anda konuşmak istemiyorum. Al Nassr, kariyerimin bir parçası olacak bu tarihi kulübün bana sunduğu fırsat için minnettarım. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum”





Giulliano'nun tekrar Fenerbahçe'ye transfer olma iddiaları gündeme gelince, futbolcu Giulliano'nun kariyeri de merak edildi. Taraftarlar ve futbol ilgilileri 'Giulliano kimdir?' sorusunun cevabını arıyor. İşte Giulliano'nun hayatı...

GİULLİANO KİMDİR?

Giulliano, 31 Mayıs 1990'da Brezilya'da dünyaya gelmiştir.

Orta saha oyuncusu olan Giulliano, 1.72 boyunda ve 68 kilodur.

OYNADIĞI TAKIMLAR

2007-2008 Paraná

2009-2010 Internacional

2011-2014 Dnipro Dnipropetrovsk

2014-2016 Grêmio

2016-2017 Zenit Saint Petersburg

2017-2018 Fenerbahçe

2018-Al-Nassr 52