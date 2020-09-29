Fenerbahçe'de adı geçen Giulliano, kulübü Al Nassr'dan ayrıldı! Giulliano kimdir, kaç yaşında?
- Haber Merkezi
- 29.09.2020 - 16:57
Al Nassr'dan ayrıldığını açıklayan Giulliano, 'Fenerbahçe'ye transfer mi olacak?' merak ediliyor.
2017-2018 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda bulunan Giulliano'nun Al Nassr'dan ayrılması herkesi şaşkınlığa uğrattı.
GİULLİANO'NUN KULÜPTEN AYRILMA AÇIKLAMASI
Peki, Giulliano ne dedi? İşte Giulliano'nun Al Nassr'dan ayrıldığına dair yaptığı açıklama:
“Benimle 2 yıl boyunca aynı duyguları taşıyan Al Nassr taraftarlarına teşekkür ediyorum. Birlikte Lig ve Süper Kupa kazandık. Bu sebeplerden dolayı bugün ayrıldığım Al Nassr’la alakalı şu anda konuşmak istemiyorum. Al Nassr, kariyerimin bir parçası olacak bu tarihi kulübün bana sunduğu fırsat için minnettarım. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum”
Giulliano'nun tekrar Fenerbahçe'ye transfer olma iddiaları gündeme gelince, futbolcu Giulliano'nun kariyeri de merak edildi. Taraftarlar ve futbol ilgilileri 'Giulliano kimdir?' sorusunun cevabını arıyor. İşte Giulliano'nun hayatı...
GİULLİANO KİMDİR?
Giulliano, 31 Mayıs 1990'da Brezilya'da dünyaya gelmiştir.
Orta saha oyuncusu olan Giulliano, 1.72 boyunda ve 68 kilodur.
OYNADIĞI TAKIMLAR
2007-2008 Paraná
2009-2010 Internacional
2011-2014 Dnipro Dnipropetrovsk
2014-2016 Grêmio
2016-2017 Zenit Saint Petersburg
2017-2018 Fenerbahçe
2018-Al-Nassr 52