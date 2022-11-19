Fethiye'de 58 kaçak göçmen yakalandı, 10 organizatör tutuklandı
Muğla Fethiye'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 58 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 19.11.2022 - 18:30
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'de göçmenlerin kaçak yollarla Yunan adalarına götürüleceği bilgisine ulaştı.
16 Kasım günü sabah saatlerinde, Yanıklar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, Afganistan, Suriye, Irak ve İran uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi 12 kişi gözaltına alındı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, Muğla Göç İdaresi'ne teslim edildi.
10 şüpheli tutuklandı
DHA'nın haberine göre, Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.