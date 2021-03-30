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    Fethiye'de dünyaca ünlü koyda kısıtlama zamanı kaçak inşaata baskın

    Fethiye'de dünyaca ünlü koyda kısıtlama zamanı kaçak inşaata baskın

    Muğla'nın Fethiye ilçesindeki İnceburun Koyu'nda, kaçak inşaat çalışması yapan 20 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 63 bin TL ceza kesildi.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 04:47
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 04:59
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    Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi, İnceburun Koyu'nda, önceki gün sahile iş makineleri ile kazık çakıp, beton dökerek beach club inşaatı yapıldığını fark eden çevreciler, duruma müdahale etti.

    KISITLAMAYI FIRSAT BİLİP KAÇAK İNŞAATA BAŞLADILAR

    Sokağa çıkma kısıtlamasında sahilde inşaat yapanlar ve çevreciler arasında tartışma çktı. İhbar üzerine gelen Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışmalarını durdurdu. Durum, Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

    Fethiye'de dünyaca ünlü koyda kısıtlama zamanı kaçak inşaata baskın-Video

    Fethiye de dünyaca ünlü koyda kısıtlama zamanı kaçak inşaata baskın #1

    JANDARMA 20 KİŞİYE 63 BİN LİRA CEZA KESTİ

    İki grubun tartışmasını sonlandıran jandarma ekipleri, çakılan kazıkları yıktı. Kısıtlamaya uymayan 20 kişiye toplam 63 bin TL ceza kesildi.

    Fethiye de dünyaca ünlü koyda kısıtlama zamanı kaçak inşaata baskın #2

    KAÇAK İNŞAATLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. İncelemelerin ardından kaçak inşaat için cezai işlem başlatılacağı bildirildi.

    Fethiye de dünyaca ünlü koyda kısıtlama zamanı kaçak inşaata baskın #3

    Göcek'te yaşayan ve yat işletmeciliği yapan Ali Salgıncı, "Dünyada başka Göcek yok. Koylarımızı katletmeye çalışanlar ile mücadelemiz sürecek" dedi.

    Fethiye de dünyaca ünlü koyda kısıtlama zamanı kaçak inşaata baskın #4

    Fethiye de dünyaca ünlü koyda kısıtlama zamanı kaçak inşaata baskın #5

    Fethiye de dünyaca ünlü koyda kısıtlama zamanı kaçak inşaata baskın #6

    Fethiye de dünyaca ünlü koyda kısıtlama zamanı kaçak inşaata baskın #7

    Fethiye de dünyaca ünlü koyda kısıtlama zamanı kaçak inşaata baskın #8

    Fethiye de dünyaca ünlü koyda kısıtlama zamanı kaçak inşaata baskın #9

    Fethiye de dünyaca ünlü koyda kısıtlama zamanı kaçak inşaata baskın #10

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