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    Fethiye'de sokakta kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokakta sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
    • 02.08.2022 - 23:37
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    Fethiye'de sokakta kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

    Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde meydana gelen olayda, sokakta bir grup yabancı uyruklu şahıs telefon alış verişi nedeniyle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine, grup sopalarla kavga etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

    Kavgaya karışan 9 kişi gözaltına alındı

    Kavganın ardından olay yerinen ayrılan kişilerin tespiti için, ekipler bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

    Fethiye de sokakta kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi #1

    6 şüpheli sınır dışı edildi

    İHA'da yer alan habere göre, emniyetteki işlemlerinin ardından, 6 şüpheli “Kamu düzenini tehdit” suçundan Muğla Göç İdaresi Ula Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne yollandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

    Fethiye de sokakta kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi #2

    Fethiye de sokakta kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi #3


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