Fethiye'de sokakta kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
- 02.08.2022 - 23:37
Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde meydana gelen olayda, sokakta bir grup yabancı uyruklu şahıs telefon alış verişi nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, grup sopalarla kavga etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Kavgaya karışan 9 kişi gözaltına alındı
Kavganın ardından olay yerinen ayrılan kişilerin tespiti için, ekipler bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
6 şüpheli sınır dışı edildi
İHA'da yer alan habere göre, emniyetteki işlemlerinin ardından, 6 şüpheli “Kamu düzenini tehdit” suçundan Muğla Göç İdaresi Ula Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne yollandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.