Dolar
7.6185
-1.07%
Euro
8.8837
-1.0294%
Altın
1862.74
-0.0381%
Borsa
1116.06
1.2161%
G. Altın
456.897
-1.0263%
Bitcoin
79694.12
1.0192%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Fethiye'de yamaç paraşütünde Neşet Ertaş türküsü söyledi

    Yamaç paraşütüyle atlayış yapan polis memuru Yunus Koşar, 1700 metre yükseklikte bağlama çalıp, 'Çiçekler Ekiliyor' türküsünü seslendirdi.
    • DHA
    • 24.09.2020 - 16:28
    • Güncelleme : 24.09.2020 - 16:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fethiye'de yamaç paraşütünde Neşet Ertaş türküsü söyledi

    Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Yunus Koşar, tatil yaptığı Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayış yaptı.

    NEŞET ERTAŞ TÜRKÜSÜ SÖYLEDİ

    Koşar, yamaç paraşütü 1700 metredeyken bağlama eşliğinde, 'Bozkır'ın tezenesi' Neşet Ertaş'ın, 'Çiçekler Ekiliyor' türküsünü seslendirdi.

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

    O ana ait görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladığını belirten Koşar, "Yıllardır bağlama çalıyorum, mesleğimin dışında bu işi hobi olarak yapıyorum. Bu yıl üstadımız Neşet Ertaş'ı ölümünün 8'inci yılında anmak için yıllık iznimde böyle bir şey yapmak istedim. Sosyal medya hesabıma koyarak dinleyicilerin beğenisine sunuyorum" dedi.

    Fethiye'de yamaç paraşütünde Neşet Ertaş türküsü söyledi ViDEO

    Fethiye de yamaç paraşütünde Neşet Ertaş türküsü söyledi #1

    Fethiye de yamaç paraşütünde Neşet Ertaş türküsü söyledi #2

    Fethiye de yamaç paraşütünde Neşet Ertaş türküsü söyledi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir