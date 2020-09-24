Yamaç paraşütüyle atlayış yapan polis memuru Yunus Koşar, 1700 metre yükseklikte bağlama çalıp, 'Çiçekler Ekiliyor' türküsünü seslendirdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Yunus Koşar, tatil yaptığı Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayış yaptı.

NEŞET ERTAŞ TÜRKÜSÜ SÖYLEDİ

Koşar, yamaç paraşütü 1700 metredeyken bağlama eşliğinde, 'Bozkır'ın tezenesi' Neşet Ertaş'ın, 'Çiçekler Ekiliyor' türküsünü seslendirdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

O ana ait görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladığını belirten Koşar, "Yıllardır bağlama çalıyorum, mesleğimin dışında bu işi hobi olarak yapıyorum. Bu yıl üstadımız Neşet Ertaş'ı ölümünün 8'inci yılında anmak için yıllık iznimde böyle bir şey yapmak istedim. Sosyal medya hesabıma koyarak dinleyicilerin beğenisine sunuyorum" dedi.

Fethiye'de yamaç paraşütünde Neşet Ertaş türküsü söyledi ViDEO