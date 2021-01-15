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    FETÖ bağlantılı İki askeri hakim, meslekten ihraç edildi

    FETÖ/PDY İle irtibat veya iltisaklı olduğu belirlenen iki askeri hakim subay meslekten ihraç edildi.
    • İHA
    • 15.01.2021 - 06:59
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    FETÖ bağlantılı İki askeri hakim, meslekten ihraç edildi

    Milli Savunma Bakanlığı’nın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibat veya iltisaklı olduğu belirlenen iki askeri hakim subayın meslekten çıkarılmalarına ilişkin Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA KARAR VERİLDİ

    Resmi Gazete’de yayımlanan Karara göre, Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Hakimler Komisyonu, hakim albay Cihan Osman Çelik ve hava hakim üsteğmen Doğan Turan'ı oy birliğiyle meslekten çıkardı.

    Kararda, tüm tespitler ve hukuki değerlendirmeler dikkate alınarak iki askeri hakim subayın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibat ve iltisaklarının bulunduğu değerlendirildiği ve meslekten çıkarılmalarına karar verildiği yer aldı.

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