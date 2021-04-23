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FETÖ operasyonunda, Fetullah Gülen imzalı kol saati ele geçirildi

FETÖ operasyonunda, Fetullah Gülen imzalı kol saati ele geçirildi

Bylock kullanıcısı olan bir şahsın evine yapılan baskında, terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ve F serisi dolar ele geçirildi.