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    FETÖ operasyonunda, Fetullah Gülen imzalı kol saati ele geçirildi

    Bylock kullanıcısı olan bir şahsın evine yapılan baskında, terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ve F serisi dolar ele geçirildi.
    • İHA
    • 23.04.2021 - 08:07
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 09:20
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    FETÖ operasyonunda, Fetullah Gülen imzalı kol saati ele geçirildi

    İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne bağlı bölge ve mahrem yapılanmasına yönelik 18 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    F SERİSİ 1 DOLAR VE FETULLAH GÜLEN İMZALI SAAT

    Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken baskın düzenlenen, eski TSK mahrem imamı ve Bylock kullanıcısı olduğu öğrenilen bir şahsın evinde, terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ve F seri numaralı dolar ele geçirildi.

    FETÖ operasyonunda, Fetullah Gülen imzalı kol saati ele geçirildi #1

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